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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Розширення Гвардії наступу та новий пакет допомоги від Канади: 413-й день війни (онлайн)

Розширення Гвардії наступу та новий пакет допомоги від Канади: 413-й день війни (онлайн)
Війна в Україні
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Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.

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