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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США застерегли Росію не чіпати американські ядерні технології на ЗАЕС

США застерегли Росію не чіпати американські ядерні технології на ЗАЕС
Фото: Getty Images

США володіють чутливою ядерною технологією на атомній електростанції в Україні і застерігають Росію не чіпати її.

Про це йдеться у листі, який Міністерство енергетики США надіслало російській державній ядерній енергетичній компанії Росатом минулого місяця, пише американський телеканал CNN.

У листі від 17 березня 2023 року, з яким ознайомився телеканал, директор Офісу політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору Росатому, що Запорізька атомна електростанція в Енергодарі “містить ядерні технічні дані американського походження, які перебувають під експортним контролем уряду Сполучених Штатів”.

Товари, програмне забезпечення і технології підлягають експортному контролю США, якщо існує можливість їх використання у спосіб, що підриває інтереси національної безпеки США.

Лист Міністерства енергетики з’явився в той час, коли російські війська продовжують контролювати станцію, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі і розташована в частині Запорізької області, яку Росія окупувала після свого вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Станція часто відключалася від української електромережі через інтенсивні російські обстріли в цьому районі, що викликало побоювання по всій Європі щодо ядерної аварії.

Хоча фізично станція все ще експлуатується українським персоналом, управляє нею Росатом. Міністерство енергетики попередило Росатом у листі, що “незаконно”, щоб будь-які російські громадяни або організації мали доступ до американських технологій.

– Згідно із законодавством Сполучених Штатів, неуповноваженим особам, включаючи, але не обмежуючись ними, російських громадян і російські організації, – йдеться в листі, – таким як Росатом і його дочірні компанії, заборонено свідомо і навмисно отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, вилучати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати такою технологією або технічними даними, а також давати вказівки або дозволяти іншим робити те ж саме, якщо ці російські організації не будуть уповноважені на це міністром енергетики США.

CNN зазначає, що їм невідомо, чи відповів Росатом на цей лист.

Національна адміністрація з ядерної безпеки Міністерства енергетики США повідомила CNN у заяві, що лист є автентичним.

– Національна адміністрація з ядерної безпеки Міністерства енергетики може підтвердити, що лист є легітимним, – сказала Шаєла Хассан, заступник директора зі зв’язків з громадськістю Національної адміністрації з ядерної безпеки.

Вона додала, що міністр енергетики США несе встановлену законом відповідальність за надання дозволу на передачу несекретних цивільних ядерних технологій і допомогу іноземній ядерній діяльності. Водночас вона повідомила, що Міністерство енергетики не коментує регуляторну діяльність.

В іншому листі Феркіле до генерального інспектора Міністерства енергетики, з яким ознайомився CNN і який датований 24 жовтня 2022 року, описується технологія, яку США експортували в Україну для використання на Запорізькій АЕС. Там повторюється, що міністерство “не має жодних записів про будь-який поточний дозвіл на передачу цієї технології та технічних даних будь-якому російському громадянину або організації”.

Управління ядерної енергетики Міністерства енергетики США публічно заявляло про підтримку, яку США надають станції, і в червні 2021 року на своєму вебсайті заявило, що “Сполучені Штати допомогли впровадити нові процедури технічного обслуговування та операції на реакторі, які в кінцевому підсумку повинні зміцнити енергетичну безпеку” в Україні.

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Джерело: CNN
АЕС, Війна в Україні, Запорізька область, Росія, США
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