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Обговорили зброю та ситуацію на фронті: Залужний та командувач сил НАТО в Європі провели розмову

Залужний
Фото: УНІАН

У четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний повідомив на своїй офіційній сторінці у Telegram .

– Напередодні чергового засідання контактної групи з оборони у форматі Рамштайн провів телефонну розмову з генералом Крістофером Каволі, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що військові обговорили пріоритетні для України напрями озброєння, техніки та боєприпасів.

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– Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог та активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу, – додав Залужний.

Війна в Україні, Валерій Залужний, НАТО
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