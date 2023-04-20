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Максим Зайченко

Обсудили оружие и ситуацию на фронте: Залужный и командующий силами НАТО в Европе провели разговор

Залужний
Фото: УНИАН

В четверг, 20 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил на своей официальной странице в Telegram.

— Накануне очередного заседания контактной группы по обороне в формате Рамштайн провел телефонный разговор с генералом Кристофером Каволи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные обсудили приоритетные для Украины направления вооружения, техники и боеприпасов.

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— Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте. Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь, — добавил Залужный.

Война в Украине, Валерий Залужный, НАТО
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