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Кулеба пояснив, що таке справжній мир для України та світу та чому не варто “задобрювати” агресора

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Голоси за переговори між Україною і РФ, які лунають з різних частин світу, не враховують того факту, що Москва не демонструє ані найменшої готовності до миру.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив у своїй колонці для німецького видання Die Welt.

Він додав, що Росія продовжує жорстоко атакувати села і міста України з метою вбити більше людей і захопити більше землі, і це не схоже на бажання вести переговори, припинити агресію і відновити мир.

– Жодна країна у світі не прагне миру більше, ніж Україна. Але ми також знаємо, що справжній мир має бути справедливим і тривалим, – каже він.

Кулеба наголосив, що українська сторона вивчає мирні пропозиції, які лунають, і вітає будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи Статуту ООН та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї.

– Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включно зі злочином агресії проти України та всіма наступними військовими злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом, – наголосив Кулеба.

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За його словами, майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а якщо припустися помилки зараз і “нагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі замість того, щоб перемогти його як урок для всіх інших потенційних агресорів”, то майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу.

– Справжній мир – це відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир – це безпечна батьківщина для кримськотатарського народу в українському Криму. Справжній мир – це кораблі з зерном, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир – це світ, об’єднаний верховенством міжнародного права. Це те, за що ми боремося – не лише за перемогу у війні, але й за справжній, довготривалий мир, – пояснив він.

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС, Російська агресія
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