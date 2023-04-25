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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Подоляк відреагував на чутки про плани ЗСУ щодо початку контрнаступу

Михайло Подоляк
Фото: УНІАН

Західні журналісти закидають питаннями щодо контрнаступу Збройних сил України всіх, кого можна назвати офіційною особою.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він прокоментував чутки навколо початку контрнаступу та спроможностей ЗСУ.

– Коли вже контрнаступ? На якому напрямку? Скільки буде людей та техніки? Який план бою? Журналісти закидують однотипними питаннями всіх, кого можна назвати “офіційною особою”. Вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями, – написав Подоляк.

Він також іронічно прокоментував те, як сперечаються довкола контрнаступу військові оглядачі та політичні аналітики.

Після Подоляка, 25 квітня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також відреагувала на чутки про контрнаступ українських Збройних сил. За її словами, численні сценарії контрнаступу, які зараз оприлюднюються, можна буде покласти в основу сюжетів кіно, але “то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі”, – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Напередодні американська газета The New York Times оприлюднила матеріал, в якому з посиланням на чиновників Сполучених Штатів пише, що український контрнаступ нібито готується на травень, а ЗСУ мають почати рух уздовж берегової лінії на Азовському морі на Півдні України.

Раніше українське військове-політичне керівництво неодноразово повідомляло, що інформацію про можливі дати і місця початку наступу українських Сил оборони знає обмежене коло осіб, тому не варто довіряти ЗМІ щодо інформації про плани війська України.

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Війна в Україні, ЗСУ, Михайло Подоляк
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