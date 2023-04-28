Резніков про контрнаступ: Глобально ми готові

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ в глобальному сенсі готові до контрнаступу – далі все залежатиме від погоди та рішення командування.

Про це глава Міноборони заявив під час пресконференції в Military Mеdia Center.

– Підготовка завершується. Крім зброї та техніки, ще має бути її опанування нашими військовими. Ми отримали дуже сучасні системи, особливо в частині “броньованого кулака”. Нагадаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять передусім Leopard 2 та Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1, – сказав Резіков.

За його словами, Україна очікує ще на танки Abrams. У цьому контрнаступі вони не встигнуть взяти участь, але наші екіпажі вже поїхали на навчання.

– Окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу – Bradley, Marder, Stryker і CV 90 зі Швеції будуть, – зауважив глава Міноборони.

Міністр запевнив, що оголошена техніка підготовлена і частково доставлена, на деякій завершуються навчання.

– Якщо в глобальному сенсі, ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Щойно буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо, – підсумував Резніков.

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