Резніков про контрнаступ: Глобально ми готові
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ в глобальному сенсі готові до контрнаступу – далі все залежатиме від погоди та рішення командування.
Про це глава Міноборони заявив під час пресконференції в Military Mеdia Center.
– Підготовка завершується. Крім зброї та техніки, ще має бути її опанування нашими військовими. Ми отримали дуже сучасні системи, особливо в частині “броньованого кулака”. Нагадаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять передусім Leopard 2 та Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1, – сказав Резіков.
За його словами, Україна очікує ще на танки Abrams. У цьому контрнаступі вони не встигнуть взяти участь, але наші екіпажі вже поїхали на навчання.
– Окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу – Bradley, Marder, Stryker і CV 90 зі Швеції будуть, – зауважив глава Міноборони.
Міністр запевнив, що оголошена техніка підготовлена і частково доставлена, на деякій завершуються навчання.
– Якщо в глобальному сенсі, ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Щойно буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо, – підсумував Резніков.