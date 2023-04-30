РФ використовує українських дітей як заручників, аби тиснути на Україну – Лубінець

На даних час є сотні дітей, які перебувають фактично у заручниках на території Росії, і яких розшукують саме батьки. Щодо інших родичів, які намагаються знайти дітей, то цифри можуть доходити до тисячі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив омбудсман України Дмитро Лубінець.

– Вони використовують дітей, як заручників. Це такий новий метод тиску на Україну, коли РФ, знаючи чітко, що є родичі, у тому числі прямі родичі, батьки, на території України, які шукають українських дітей, росіяни їх не віддають. І таким чином додатково тиснуть на нашу державу, – говорить він.

Крім того, омбудсман пояснив, чому Росія утримує в заручниках 14-річну дівчинку, мама якої перебуває в Україні.

– На мій погляд, не хочуть створювати прецедент, показати, що що вони все ж таки готові віддавати українських дітей. З одного боку ми повертаємо частинку наших українських дітей, але якраз ми їх повертаємо без сприяння російської сторони. І там де росіяни чітко знають інформацію, вони намагаються знайти будь-які підстави, але дітей не відпустити. Це така манія захоплення дітей, вчинення кримінального злочину, бажання не створити прецедент, – каже він.

На йогу думку, ситуація з Веронікою з одного боку не є унікальною, бо подібних прецедентів багато, але незвичність у тому, що попередньо на територію РФ їхала рідна бабуся забирати дівчинку.

– Мама не могла поїхати особисто, бо вона чітко знала, що у РФ її просто заарештують за відкриту, проукраїнську позицію. Але бабусі не дали можливість забрати дівчинку, натомість дівчинку помістили у виправний заклад, у дитячу установу, де тримають дітей-сиріт, хоча чітко знали, що в неї родичі, навіть мама.

Після цього, зрозумівши, що буде тиск з боку міжнародної спільноти, що цю ситуацію ми будемо розповсюджувати… РФ вдалася, за нашими даними, до такої спецоперації, коли відкривається кримінальне провадження, де дівчанка визнається спочатку свідком кримінального злочину, а потім потерпілої кримінального злочину, без дозволу батьків, без повідомлення будь-кого проводяться слідчі дії з дівчинкою, її оглядають лікарі і в тому числі дитину садять на так званий поліграф, – розповідає Лубінець.

Омбудсман наголошує, що українській стороні не відомо, що від дівчинки вимагали, що запитували.

– Але потім повідомляється, що тепер стадія судового розгляду і дівчинку поки відбувається цей судовий розгляд не будуть навіть показувати, – додає він.

Що це за судовий розгляд, хто там є обвинувачуваним, хто є свідками, як довго він триватиме – ніхто не повідомляє. На погляд Лубінця, це є затягуванням процесу з боку РФ, коли не передають ні дівчинку, ні інформацію про неї.

Нагадаємо, що 28 квітня в Раді безпеки ООН з боку України виступали чотири представники , одним із яких була мама 14-річної дівчинки, котру викрали росіяни.

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