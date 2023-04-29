Росія утримує в заручниках 14-річну дівчинку, мама якої перебуває в Україні. Для утримання дитини в Росії вигадали кримінальну справу проти неповнолітньої, тож Кремль не збирається віддавати її до так званого судового розгляду справи.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив омбудсман України Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що сьогодні в Раді безпеки ООН з боку України виступали чотири представники, одним із яких була мама 14-річної дівчинки, котру викрали росіяни.

– Напевно, найбільш емоційним був виступ якраз цієї мами. Ми показали фотографію цієї дівчинки, їй 14 років. Абсолютно свідомо росіяни її забрали, свідомо її тримають в полоні. Бо коли ми почали займатися поверненням цієї дівчинки додому, то Росія нібито відкрила кримінальне провадження проти цієї дівчинки, якій 14 років. Її почали оглядати медики без жодного дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей. Її тримають фактично в заручниках, – сказав він.

За словами омбудсмана, Росія на запит України щодо повернення дівчинки відповіла, що “поки відбувається судовий розгляд”, цю дитину не повернуть на територію України.

– Насправді це вкотре показало, що Росія не хоче повертати українських дітей. Тільки вдумайтесь у цей цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину – і знаючи це, росіяни вигадують якусь судову справу, тільки задля того, щоб не віддати українську дівчинку, – сказав Дмитро Лубінець.

За оцінкою омбудсмана, Росія робить це, щоб повернення дітей в Україну не стало публічним прикладом.

– Ми хочемо, щоб ООН створило дієвий механізм. Це може бути якась місія, яка їде і фізично забирає наших українських дітей. Якщо Росія не допускає цю місію, то настав час підіймати питання виключення Російської Федерації мінімум із Радбезу ООН, максимум – з лав цієї організації, – сказав він.

За даними Офісу українського омбудсмана, сьогодні назад в Україну вдалося повернути 327 дітей.

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