Окупанти вкривають щільним вогнем Херсон та Берислав
Опівдні 17 травня Берислав Херсонської області перебуває під потужним обстрілом.
Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.
Оновлено о 13:21. Згодом з’явилася інформація, що вибухи лунають і в самому обласному центрі.
До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.
Нагадаємо, що о першій ночі 17 травня російські війська, імовірно, ракетним ударом зруйнували квартири з першого до п’ятого поверху в двох під’їздах дев’ятиповерхівки в Херсоні.
Люди, на щастя, не постраждали, адже раніше із будинку відселили мешканців.
О п’ятій ранку росіяни обстріляли Бериславську лікарню.
Двома “прильотами” пошкоджено центральний корпус, планову операційну, усі вікна та двері.
У будівлі пробило стіну, впало перекриття.
11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та три працівники “екстренки”, які ночували в лікарні, не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко