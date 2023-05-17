Окупанти вкривають щільним вогнем Херсон та Берислав

Опівдні 17 травня Берислав Херсонської області перебуває під потужним обстрілом.

Про це повідомляють місцеві Telegram-спільноти.

Оновлено о 13:21. Згодом з’явилася інформація, що вибухи лунають і в самому обласному центрі.

До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

Нагадаємо, що о першій ночі 17 травня російські війська, імовірно, ракетним ударом зруйнували квартири з першого до п’ятого поверху в двох під’їздах дев’ятиповерхівки в Херсоні.

Люди, на щастя, не постраждали, адже раніше із будинку відселили мешканців.

О п’ятій ранку росіяни обстріляли Бериславську лікарню.

Двома “прильотами” пошкоджено центральний корпус, планову операційну, усі вікна та двері.

У будівлі пробило стіну, впало перекриття.

11 пацієнтів, 10 працівників лікарні та три працівники “екстренки”, які ночували в лікарні, не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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