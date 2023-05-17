Ілля Нежигай, редактор стрічки
Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни
17 Травня, 0:54
Окупанти атакували супермаркет у Миколаєві – Кім
Росія обстріляла супермаркет у Миколаєві.
Відповідне фото атаки РФ виклав у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– Я все ж викладу одну з військових цілей росіян, – іронічно написав він.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко