Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни

Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

14 Травня, 21:53

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