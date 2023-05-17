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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни

Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни
17 Травня, 0:54

Окупанти атакували супермаркет у Миколаєві – Кім

Росія обстріляла супермаркет у Миколаєві.

Відповідне фото атаки РФ виклав у своєму Telegram-каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Я все ж викладу одну з військових цілей росіян, – іронічно написав він.

Війна в Україні
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