В Одесі лунають вибухи, Кім повідомляє про запуск ракет
Ввечері 17 травня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.
За даними моніторингових Telegram-каналів, на Одещині відпрацювали сили ППО по повітряних об’єктах.
Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет з півдня.
Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Станом на 22:00 тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях та в Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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