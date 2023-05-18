В Одесі лунають вибухи, Кім повідомляє про запуск ракет

Ввечері 17 травня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

За даними моніторингових Telegram-каналів, на Одещині відпрацювали сили ППО по повітряних об’єктах.

Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет з півдня.

Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Станом на 22:00 тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях та в Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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