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Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Одесі лунають вибухи, Кім повідомляє про запуск ракет

В Одесі лунають вибухи, Кім повідомляє про запуск ракет
Фото: Depositphotos

Ввечері 17 травня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

За даними моніторингових Telegram-каналів, на Одещині відпрацювали сили ППО по повітряних об’єктах.

Своєю чергою очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет з півдня.

Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Станом на 22:00 тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях та в Криму.

Вибухи в Одесі 17 травня 2023: що відомо про вибухи в Одесі

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Одеса, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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