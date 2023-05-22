Байден ще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Білий дім

Президент США Джо Байден ще не вирішив, чи Сполучені Штати самі передадуть Україні винищувачі F-16, чи це зроблять союзники.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише Politico.

У програмі Стан справ на CNN Саллівана запитали, чи будуть США відправляти літаки безпосередньо в Україну.

– Я думаю, що з огляду на кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент ще не ухвалив остаточного рішення, – сказав він.

За словами Саллівана, раніше США відмовлялися надавати Україні винищувачі, оскільки вони не були “критично важливими” для контрнаступу ЗСУ, але умови змінюються.

– Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби, – сказав Салліван.

Раніше Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Також він зазначив, що не очікує участі F-16 у майбутньому контрнаступі України.

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