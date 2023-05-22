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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вагнерівці не зможуть продовжувати вести бої через виснаженість підрозділів – ISW

Бойовик ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Бойовики Вагнера ще з кінця грудня 2022 року демонстрували ознаки того, що вони не зможуть продовжувати наступати за межами Бахмута.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Колишній російський офіцер і бойовик Ігор Гіркін заявив, що всі російські сили виснажені після “зобов’язання виграти непотрібну битву за Бахмут”. За його словами, виснажені найманці Вагнера зупинилися на підступах до Бахмута та “відповзають” до адміністративного кордону міста.

Російські регулярні війська, на північному і південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просунуться на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов’янська в умовах контратак українських військових у районі Бахмута.

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Якщо власник бойовиків Вагнера Євген Пригожин все ж таки вирішить вивести свої підрозділи з Бахмута 25 травня, то це значною мірою позначиться на боєздатності російських підрозділів.

Наразі невідомо, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута. Деякі російські блогери припускають, що Пригожин перекине своїх бойовиків на інші “критичні ділянки” фронту.

У ISW раніше прогнозували, що наступальні операції Вагнера, найімовірніше, завершаться після кількох місяців затяжних міських боїв, і малоймовірно, що Вагнер продовжить бойові дії за межами Бахмута через виснажений стан.

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російські окупанти

Джерело: ISW
Бахмут, ПВК Вагнера
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