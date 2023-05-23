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Вивозять картини Айвазовського та Бенуа. Окупанти розкрадають Бердянський художній музей – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти викрадають експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила “керівниками” музею, нещодавно їздили до окупованого Криму начебто для обміну досвідом.

– За нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено передусім вивозити найцінніші експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших, – йдеться у повідомленні.

Раніше окупант сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею.

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Музей Сковороди в Сковородинівці

Джерело: Центр нацспротиву

Бердянськ, Запорізька область, Музей
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