Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вивозять картини Айвазовського та Бенуа. Окупанти розкрадають Бердянський художній музей – ЦНС
Російські окупанти викрадають експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила “керівниками” музею, нещодавно їздили до окупованого Криму начебто для обміну досвідом.
– За нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено передусім вивозити найцінніші експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших, – йдеться у повідомленні.
Раніше окупант сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею.
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Джерело: Центр нацспротиву
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