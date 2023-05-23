Вывозят картины Айвазовского и Бенуа. Оккупанты разворовывают Бердянский художественный музей — ЦНС

Российские оккупанты похищают экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что коллаборанты, которых оккупационная администрация назначила “руководителями” музея, недавно ездили в оккупированный Крым якобы для обмена опытом.

— По нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции относительно того, как именно организовывать разграбление культурных ценностей. Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты — картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других, — говорится в сообщении.