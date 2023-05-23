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Вывозят картины Айвазовского и Бенуа. Оккупанты разворовывают Бердянский художественный музей — ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты похищают экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что коллаборанты, которых оккупационная администрация назначила “руководителями” музея, недавно ездили в оккупированный Крым якобы для обмена опытом.

— По нашей информации, на самом деле коллаборанты в Крыму получили инструкции относительно того, как именно организовывать разграбление культурных ценностей. Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты — картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других, — говорится в сообщении.

Ранее оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея.

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Музей Сковороди в Сковородинівці

Источник: Центр нацсопротивления

Бердянск, Запорожская область, Музей
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