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Факти / Україна

Крадіжка картин з музею на Херсонщині: окупант задокументував власні злочини

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російський окупант

Окупант сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.

– Очевидне — неймовірне. Або як російський окупант самостійно документує власні злочини, тим самим допомагаючи міжнародним судам, – написав він.

Зокрема, Соболевський процитував документ:

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– 1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея.

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Перший заступник зазначив, що під евакуацією мається на увазі пограбування.

– Тобто росіяни — це звичайні крадії культурних цінностей Херсонщини. Розуміючи, що Сили оборони України тиснуть з такою силою, що тут або тікати, або помирати, росіяни вибрали втечу. На жаль, втеча разом із цінностями, що належать місту. Тому наприкінці жовтня – на початку листопада Херсон лишився і без культурних цінностей, і без елементарно побутових дрібниць, винесених з квартир місцевих мешканців. Вкотре армія злиднів довела, що називається так заслужено! – додав Соболевський.

Фото: ГУР

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