Фокус на захисті неба: Остін назвав ключові теми Рамштайну-12

Ключовою темою сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) буде посилення захисту українського неба.

Про це заявив під час вступного слова міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що союзники продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України та “рятувати невинні життя”. Остін уточнив, що РФ поновила шокуючі та ганебні ракетні атаки, націливши, зокрема, гіперзвукові ракети на Київ.

Глава Пентагону нагадав, що українці вже отримали зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Німеччини та Нідерландів, і ці системи “рятують життя”. Так само, як інші комплекси ППО – IRIS-T і NASAMS, надані союзниками.

Остін назвав наземні системи ППО “найважливішим потенціалом”, який учасники Контактної групи надають Україні для захисту неба та цивільної інфраструктури.

– І Україна точно та вміло збиває російські ракети… Ми допомогли Україні захистити небо. І ми не відступимо. Росія не змогла здобути перевагу в українському повітряному просторі. І тому можливості протиповітряної оборони знову будуть у центрі наших сьогоднішніх дискусій, – наголосив Остін.

Ще однією темою, за його словами, будуть “шляхи подальшого прискорення промислового виробництва критичних систем”. Йдеться про нарощування промислових потужностей виробництва зброї.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/F4RirqThCM — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 25, 2023

– Ми зосереджені на поставках, які досягають реальних результатів у реальному часі. Проте Сполучені Штати також віддані довгостроковій підтримці України, – заявив глава Пентагону.

Остін нагадав, що Вашингтон нещодавно підтримав навчання українських пілотів на сучасних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. Він пояснив, що це сприятиме подальшому зміцненню та вдосконаленню можливостей Повітряних сил України “у довгостроковій перспективі”.

– Ми сподіваємося, що ці навчання розпочнуться найближчими тижнями… Це ще раз демонструє нашу спільну рішучість забезпечити, щоб суверенна та безпечна Україна могла стримувати будь-яку майбутню агресію та захищатись від майбутніх атак, – додав Остін.

За його словами, обсяг оборонної допомоги Україні в рамках групи Рамштайн сягнув близько $65 млрд. Зокрема, США з часу минулого засідання Контактної групи надали допомогу на $1,8 млрд. До пакетів увійшли боєприпаси до систем HIMARS, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, броньовані мостові системи, комплекси ППО.

Крім того, союзники постачають 155-міліметрові артилерійські снаряди, навчають українців на своїх полігонах і техніці.

– Ставки високі, але причина справедлива. І наша воля сильна… І ми будемо відстоювати вільну і суверенну Україну стільки, скільки буде потрібно, – підсумував Остін.

Це вже дванадцята зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі Рамштайн. Цього разу вона проходить онлайн. До зустрічі приєднався глава Міноборони України Олексій Резніков, який мав поінформувати союзників про нагальні потреби української армії.

Джерело: Міноборони США

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