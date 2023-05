Фокус на захисті неба: Остін назвав ключові теми Рамштайну-12

Ключовою темою сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) буде посилення захисту українського неба.

Про це заявив під час вступного слова міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що союзники продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України та “рятувати невинні життя”. Остін уточнив, що РФ поновила шокуючі та ганебні ракетні атаки, націливши, зокрема, гіперзвукові ракети на Київ.

Глава Пентагону нагадав, що українці вже отримали зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Німеччини та Нідерландів, і ці системи “рятують життя”. Так само, як інші комплекси ППО – IRIS-T і NASAMS, надані союзниками.

Остін назвав наземні системи ППО “найважливішим потенціалом”, який учасники Контактної групи надають Україні для захисту неба та цивільної інфраструктури.

Ще однією темою, за його словами, будуть “шляхи подальшого прискорення промислового виробництва критичних систем”. Йдеться про нарощування промислових потужностей виробництва зброї.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/F4RirqThCM

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 25, 2023