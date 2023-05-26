Для захисту неба: Канада надасть Україні 43 ракети AIM-9

За підсумками засідання у форматі Рамштайн міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні 43 ракет класу повітря-повітря ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил країни.

За її словами, ці ракети допоможуть Україні захистити своє небо від постійних атак з боку Росії.

Ананд також наголосила, що передання пакетів стрілецької зброї та боєприпасів, анонсованих у квітні, відбувається за графіком. Кулемети, штурмові гвинтівки, комплекти для чищення та магазини вже доставлені в Україну, а 1 млн набоїв калібру 5,56 мм та 4 800 штурмових гвинтівок планується доставити найближчими тижнями. Очікується, що всі 21 тис. одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн боєприпасів будуть в Україні до літа.

Окрім того, Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER, в якій наразі беруть участь понад 300 канадських військових.

З початку 2022 року Канада виділила понад $8 млрд на допомогу Україні, зокрема більше $1 млрд – саме військової. Це включає вісім основних бойових танків Leopard 2A4 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину, зенітно-ракетну систему NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойового забезпечення, протитанкову та стрілецьку зброю, гаубиці M777 з боєприпасами, камери з високою роздільною здатністю для безпілотників, зимовий одяг та багато іншого.

Джерело: Міноборони Канади

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