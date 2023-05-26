Прем’єр Нідерландів: Рішення про постачання Україні F-16 ще не прийнято

Попри те, що Нідерланди очолили нову коаліцію з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, у п’ятницю нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте вирішив обережно коментувати зобов’язання своєї країни щодо поставок зазначених літаків в Україну.

Про це Марк Рютте сказав журналістам під час пресконференції.

– Рішення про постачання F-16 ще не прийнято. Знову ж таки, для цього спочатку потрібен дозвіл США. Якщо ви збираєтеся тренуватися, очевидно, що ви б серйозно подумали про це. Але це ще не вирішено, – заявив він.

Цьому передувала заява президента США Джо Байдена до лідерів країн G7, що Вашингтон підтримає спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління – сучасному класі винищувачів, який охоплює й F-16.

Адміністрація Байдена також дала зрозуміти, що не блокуватиме експорт літаків, повідомили CNN джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За словами Рютте, Нідерланди сьогодні очолюють спільну тренувальну місію разом із Бельгією і Великою Британією. Водночас є й інші європейські країни, які повідомили голландському уряду про свою зацікавленість у допомозі.

Марк Рютте сказав, що початок тренувальної місії є важливим, але дискусія про фактичне відправлення літаків має відбуватися окремо.

Прем’єр визнав, що Нідерланди мають парк літаків F-16, які їм більше не знадобляться, оскільки вони переходять на винищувачі п’ятого покоління F-35. Але під тиском журналіста він відмовився коментувати бажання Нідерландів відправити ці літаки в Україну.

– Я думаю, що Нідерланди дійсно відіграють важливу роль у цьому питанні щодо України та поставок зброї. Та ми не настільки великі, щоб дозволити собі поширювати всілякі заяви в ЗМІ, які можуть створити в інших партнерів враження, що “на нас зараз тиснуть через ЗМІ”. Тому ми ніколи нічого не говоримо про це, поки все не закінчиться, – сказав Рютте.

Напередодні відбулася зустріч міністрів оборони країн-союзниць по НАТО в форматі Рамштайн, після якої очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що учасники узгодили плани навчання українських пілотів на F-16 та інших винищувачах.

Джерело : CNN

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