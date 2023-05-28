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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Житомирі внаслідок нічної атаки БпЛА пошкоджено щонайменше 26 будинків

пошкодження в Житомирі після нічної атаки 28 травня

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Житомирі пошкоджено щонайменше 26 будинків, а також заклади освіти та охорони здоров’я.

Про це повідомили у Житомирській міській раді.

– Станом на зараз є пошкодження за адресами: Космонавтів, 56; Тутковського, 15; Вокзальна, 24; Чуднівська, 100; Вітрука, 47; Площа польова, 15, 13; Кибальчича, 6; Вітрука, 33; Вітрука, 57; Вітрука, 42/7; Перемоги, 4; Вокзальна, 20, 22; Вокзальна, 24; Бердичівська, 30, 41, 87; Льва Толстого, 30; Селецька, 21; Бердичівська, 85; Корольова, 50; Тутковського, 15; Кондратюка, 7; Космонавтів, 56; Ріхтера, 46, – йдеться у повідомленні.

У міськраді закликали жителів повідомляти, якщо їхній будинок зазнав пошкоджень, але його немає в цьому переліку. У коментарях до посту користувачі пишуть й інші адреси.

Крім того, пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров’я.

– Заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно, – повідомили в міськраді.

Нагадаємо, що вночі проти 28 травня російські війська завдали удару по одному з інфраструктурних об’єктів Житомирщини. На щастя, жертв у місті немає.

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Війна в Україні, Житомир, Російська агресія
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