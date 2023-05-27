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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підрив Кримського посту та флоту РФ в Севастополі: СБУ розкрив деталі спецоперацій України

Підрив Кримського посту та флоту РФ в Севастополі: СБУ розкрив деталі спецоперацій України
Фото: СБУ

Начальник Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що Україна причетна до атак по Чорноморському флоту РФ у Севастополі в жовтні 2022 року.

Крім того, в інтерв’ю для проєкту журналіста Дмитра Комарова “Рік. За кадром“, Малюк додав, що СБУ здійснювали заходи з перерізання логістики на Кримському мосту.

Журналіст запитав голову СБУ, чи причетна Україна до підриву Кримського мосту, на що Малюк відповів:

– У рашці проводиться псевдослідство щодо ситуації, яка сталася з Кримським мостом. Кваліфікують вони по-своєму, як теракт, узяли під варту понад 20 своїх співгромадян… Якщо ми почнемо публічно розкладати на молекули, то ми фактично дамо їм можливість більш якісно внести ясність, задокументувати. Тому краще ми будемо за цим спостерігати, – сказав він.

Крім того, очільник СБУ заявив, що відповідно до норм українського та міжнародного законодавства Керченський міст є “логістичним шляхом, який ми зобов’язані були перерізати ворогу. Певні такі заходи, відповідно, здійснювалися”.

– Але певні деталі, повторюся, я публічно на камеру не скажу, – сказав Василь Малюк.

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Підрив Кримського посту та флоту РФ в Севастополі: СБУ розкрив деталі спецоперацій України

Крім того, голова Служби безпеки підтвердив, що Військово-морські сили ЗСУ та СБУ організували атаку дронами на Чорноморський флот РФ у Севастополі.

– Що стосується ситуації, яка сталася з кримським флотом, а саме – атаки водними бойовими дронами, то публічно неодноразово оприлюднювалася інформація стосовно того, що СБУ була відповідним автором того оперативного задуму та реалізовувала його, але там не тільки СБУ працювала, ми це здійснювали пліч-о-пліч із Військово-морськими силами, – сказав він.

Малюк додав, що до атаки дронами були також причетні “небайдужі цивільні”.

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Підрив Кримського посту та флоту РФ в Севастополі: СБУ розкрив деталі спецоперацій України

Війна в Україні, Василь Малюк, Керченський міст, Крим, Росія, СБУ, Чорноморський флот РФ
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