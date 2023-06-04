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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Населення РФ втрачає довіру до військово-політичного керівництва країни – перехоплення ГУР

Кремль Москва
Фото: Pixabay

Населення Російської Федерації втрачає довіру до військово-політичного керівництва своєї країни, повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначено, що найманці терористичної ПВК Вагнера завойовують дедалі більшу популярність серед населення країни-агресора.

Так, події у Бєлгородській та інших прикордонних областях засвідчили повну нездатність Міністерства оборони РФ ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп.

– Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців, – вказують розвідники.

Воєнна розвідка України також констатує, що внутрішня ситуація у РФ з кожним днем загострюється.

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Джерело: ГУР
Армія Росії, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Розвідка, Росія
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