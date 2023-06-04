Населення РФ втрачає довіру до військово-політичного керівництва країни – перехоплення ГУР
Населення Російської Федерації втрачає довіру до військово-політичного керівництва своєї країни, повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Зазначено, що найманці терористичної ПВК Вагнера завойовують дедалі більшу популярність серед населення країни-агресора.
Так, події у Бєлгородській та інших прикордонних областях засвідчили повну нездатність Міністерства оборони РФ ефективно діяти проти озброєних російських повстанських груп.
– Зневіра до влади, страх та пошук нової точки опори штовхає російське населення на шлях деградації, коли вони готові покластися на кишенькову армію кримінальних злочинців, – вказують розвідники.
Воєнна розвідка України також констатує, що внутрішня ситуація у РФ з кожним днем загострюється.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов