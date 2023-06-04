Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР

Кремль Москва
Фото: Pixabay

Население Российской Федерации теряет доверие к военно-политическому руководству своей страны, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Указано, что наемники террористической ЧВК Вагнера завоевывают все большую популярность среди населения страны-агрессора.

Так, события в Белгородской и других приграничных областях показали полную неспособность Министерства обороны РФ эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.

— Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовных преступников, — указывают разведчики.

Военная разведка Украины также констатирует, что внутренняя ситуация в РФ с каждым днем обостряется.

Читайте также
В России строят масштабные комплексы для хранения трупов своих солдат – разведка
трупи російських окупантів у мішках

Источник: ГУР
Армия России, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В РФ прогрессирует паранойя из-за сине-желтых цветов: арестовывают даже за свои флаги
Росгвардія
Польский добровольческий корпус сообщил, что вместе с РДК участвует в рейдах в РФ
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
РДК и Легион опубликовали кадры, на которых заходят в Шебекино
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Ее звали Лиза. Ей было всего 2 года – Лысак об убитом в пригороде Днепра ребенке
Удар по Підгородному Дніпропетровської області 3 червня 2023
Потери украинских сил в Бахмуте в 7,5 раз меньше, чем у РФ — Данилов
Олексій Данілов
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь