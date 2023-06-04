Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР

Население Российской Федерации теряет доверие к военно-политическому руководству своей страны, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Указано, что наемники террористической ЧВК Вагнера завоевывают все большую популярность среди населения страны-агрессора.

Так, события в Белгородской и других приграничных областях показали полную неспособность Министерства обороны РФ эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.

— Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовных преступников, — указывают разведчики.

Военная разведка Украины также констатирует, что внутренняя ситуация в РФ с каждым днем обостряется.

Источник : ГУР

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