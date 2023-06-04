Население РФ теряет доверие к военно-политическому руководству страны — перехват ГУР
Население Российской Федерации теряет доверие к военно-политическому руководству своей страны, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Указано, что наемники террористической ЧВК Вагнера завоевывают все большую популярность среди населения страны-агрессора.
Так, события в Белгородской и других приграничных областях показали полную неспособность Министерства обороны РФ эффективно действовать против вооруженных российских повстанческих групп.
— Недоверие к власти, страх и поиск новой точки опоры толкает российское население на путь деградации, когда они готовы положиться на карманную армию уголовных преступников, — указывают разведчики.
Военная разведка Украины также констатирует, что внутренняя ситуация в РФ с каждым днем обостряется.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов