Роздягли, направили автомат на дитину: військовий Наруто про виїзд із окупованого Маріуполя

На початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти стирали Маріуполь (Донецька область) з лиця землі. А мешканцям міста, які намагалися виїхати, влаштовували допити, погрожували, били та катували.

Про це розповів пілот аеророзвідки Данило (позивний Наруто) у документальному фільмі Без права на дубль від команди Фактів тижня.

До повномасштабної війни Данило займався творчою діяльністю, був музикантом, художником зі світла на концертах і в театрах. Але все змінилося після 24 лютого 2022 року.

Воїн родом із Маріуполя. Під час спілкування із журналістами він пригадав, як ворог нещадно бомбардував місто на початку вторгнення.

– Ніхто не очікував, що місто авіабомбами зітруть ущент. Увесь час ми жили без благ цивілізації, скажімо так, без зв’язку, без світла, без води. Жили в підвалі, їли тарілочку рису на день. Доводилося ходити шукати дрова, щоб хоча б якось виживати. Я їх ненавиджу зараз за те, що моя дитина мала сидіти в підвалі і пити дощову воду, – розповів військовий.

З окупованого міста Данилові та його родині вдалося виїхати десь під кінець березня – на початку квітня. Виїжджали три сім’ї: в одному автомобілі їхали дев’ять людей.

Вони простояли в черзі на блокпосту Бердянська приблизно сім годин. Рашисти роздягали всіх чоловіків.

У Данила окупанти побачили тактичний ремінь, який носять військові, почали допит і навіть погрожували автоматом його дівчині та дитині.

– Всіх чоловіків там роздягали, мене роздягли, побачили пояс – був одягнений тактичний ремінь. Врізали. Де служиш? Кажу: Ніде не служу. Направили автомат на дівчину з дитиною в машині, питали: Де служить твій хлопець? Каже: Ніде не служить, служив на строковій (службі, – Ред.), – пригадав військовий.

Далі російські загарбники поставили Данила на коліна роздягненим. Так він чекав десь годину, доки не приїхав автозак рашистів. Далі його відвезли у відділ поліції окупованого Бердянська.

– Там ніч катували, побили, відповіді так і не отримали… Вдалося вийти під ранок. Такий трохи був тривожний момент, ребра поболіли, але нічого, – додав воїн.

Під час підготовки документального фільму до прем’єри стало відомо, що Данило Подибайло (позивний Наруто) загинув у боях під Бахмутом.

Він захищав Україну в складі 112 бригади територіальної оборони ЗСУ – в підрозділі аеророзвідки, а до того допомагав військовим в окупованому Маріуполі. Після виїзду з міста Данило пішов на фронт захищати рідну країну.

У фільмі він пояснив, чому обрав для себе як позивний ім’я героя японського аніме-серіалу – Наруто.

– Це персонаж аніме, який не здається і заради своїх друзів готовий на все. Напевно, все життя себе асоціював із цим персонажем, тому вирішив взяти собі такий позивний, – розповів Данило.

Вічна пам’ять загиблому воїну! Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття рідним та близьким Данила Подибайла.

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