Роздягли, направили автомат на дитину: військовий Наруто про виїзд із окупованого Маріуполя

На початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти стирали Маріуполь (Донецька область) з лиця землі. А мешканцям міста, які намагалися виїхати, влаштовували допити, погрожували, били та катували.
Про це розповів пілот аеророзвідки Данило (позивний Наруто) у документальному фільмі Без права на дубль від команди Фактів тижня.
До повномасштабної війни Данило займався творчою діяльністю, був музикантом, художником зі світла на концертах і в театрах. Але все змінилося після 24 лютого 2022 року.
Воїн родом із Маріуполя. Під час спілкування із журналістами він пригадав, як ворог нещадно бомбардував місто на початку вторгнення.
– Ніхто не очікував, що місто авіабомбами зітруть ущент. Увесь час ми жили без благ цивілізації, скажімо так, без зв’язку, без світла, без води. Жили в підвалі, їли тарілочку рису на день. Доводилося ходити шукати дрова, щоб хоча б якось виживати. Я їх ненавиджу зараз за те, що моя дитина мала сидіти в підвалі і пити дощову воду, – розповів військовий.
З окупованого міста Данилові та його родині вдалося виїхати десь під кінець березня – на початку квітня. Виїжджали три сім’ї: в одному автомобілі їхали дев’ять людей.
Вони простояли в черзі на блокпосту Бердянська приблизно сім годин. Рашисти роздягали всіх чоловіків.
У Данила окупанти побачили тактичний ремінь, який носять військові, почали допит і навіть погрожували автоматом його дівчині та дитині.
– Всіх чоловіків там роздягали, мене роздягли, побачили пояс – був одягнений тактичний ремінь. Врізали. Де служиш? Кажу: Ніде не служу. Направили автомат на дівчину з дитиною в машині, питали: Де служить твій хлопець? Каже: Ніде не служить, служив на строковій (службі, – Ред.), – пригадав військовий.
Далі російські загарбники поставили Данила на коліна роздягненим. Так він чекав десь годину, доки не приїхав автозак рашистів. Далі його відвезли у відділ поліції окупованого Бердянська.
– Там ніч катували, побили, відповіді так і не отримали… Вдалося вийти під ранок. Такий трохи був тривожний момент, ребра поболіли, але нічого, – додав воїн.
Під час підготовки документального фільму до прем’єри стало відомо, що Данило Подибайло (позивний Наруто) загинув у боях під Бахмутом.
Він захищав Україну в складі 112 бригади територіальної оборони ЗСУ – в підрозділі аеророзвідки, а до того допомагав військовим в окупованому Маріуполі. Після виїзду з міста Данило пішов на фронт захищати рідну країну.
У фільмі він пояснив, чому обрав для себе як позивний ім’я героя японського аніме-серіалу – Наруто.
– Це персонаж аніме, який не здається і заради своїх друзів готовий на все. Напевно, все життя себе асоціював із цим персонажем, тому вирішив взяти собі такий позивний, – розповів Данило.
Вічна пам’ять загиблому воїну! Редакція Фактів ICTV висловлює щирі співчуття рідним та близьким Данила Подибайла.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло