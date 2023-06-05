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Юлия Соколова, редактор ленты

Раздели, направили автомат на ребенка: военный Наруто о выезде из оккупированного Мариуполя

Данило Подибайло, позивний Наруто
Фото: Факты ICTV

В начале полномасштабного вторжения РФ оккупанты стирали Мариуполь (Донецкая область) с лица земли. А жителям города, которые пытались выехать, устраивали допросы, угрожали, били и пытали.

Об этом рассказал пилот аэроразведки Даниил (позывной Наруто) в документальном фильме Без права на дубль от команды Фактів тижня.

До полномасштабной войны Даниил занимался творческой деятельностью, был музыкантом, художником по свету на концертах и в театрах. Но все изменилось после 24 февраля 2022 года.

Воин родом из Мариуполя. Во время общения с журналистами он вспомнил, как враг беспощадно бомбил город в начале вторжения.

– Никто не рассчитывал, что город авиабомбами сотрут полностью. Мы жили без благ цивилизации, скажем так, без связи, без света, без воды. Жили в подвале, ели тарелочку риса в день. Приходилось ходить искать дрова, чтобы хоть как-то выживать. Я их ненавижу сейчас за то, что мой ребенок должен был сидеть в подвале и пить дождевую воду, – рассказал военный.

Из оккупированного города Даниилу и его семье удалось выехать где-то в конце марта – начале апреля. Выезжали три семьи: в одном автомобиле ехали девять человек.

Они простояли в очереди на блокпосту Бердянска примерно семь часов. При этом рашисты раздевали всех мужчин.

У Даниила оккупанты обнаружили тактический ремень, который носят военные, начали допрос и даже угрожали автоматом его девушке и ребенку.

– Всех мужчин там раздевали, меня раздели, увидели пояс – был одет тактический ремень. Врезали. Где служишь? Говорю: Нигде не служу. Направили автомат на девушку с ребенком в машине, спрашивали: Где служит твой парень? Говорит: Нигде не служит, служил на срочной (службе, – Ред.), – вспомнил военный.

Далее российские захватчики поставили Даниила на колени раздетым. Так он ждал около часа, пока не приехал автозак рашистов. Затем его отвезли в отдел полиции оккупированного Бердянска.

– Там ночь пытали, избили, ответа никакого не получили… Удалось выйти под утро. Такой был немного тревожный момент, ребра поболели, но ничего, — добавил воин.

В ходе подготовки документального фильма к премьере стало известно, что Даниил Подыбайло (позывной Наруто) погиб в боях под Бахмутом.

Он защищал Украину в составе 112 бригады территориальной обороны ВСУ – в подразделении аэроразведки, а до этого помогал военным в оккупированном Мариуполе. После выезда из города Даниил отправился на фронт защищать родную страну.

В фильме он объяснил, почему выбрал для себя в качестве позывного имя героя японского аниме-сериала – Наруто.

– Это персонаж аниме, который не сдается и ради своих друзей готов на все. Наверное, всю жизнь ассоциировал себя с этим персонажем, поэтому решил взять себе такой позывной, — рассказал Даниил.

Вечная память погибшему воину! Редакция Фактов ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Подыбайло.

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Война в Украине, військовослужбовці, ВСУ, Мариуполь, Російська агресія, Фільм
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