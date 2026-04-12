Російські загарбники під час оголошеного режиму припинення вогню атакували дронами групу поранених військових у Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомила 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Росіяни вбили своїх перевдягнених військових на перемир’я

Троє бійців прямували від лінії бойового зіткнення до тилу. Вони не мали зброї.

Зараз дивляться

У них були палиці та ознаки надання медичної допомоги. Це відповідало конвенціям і умовам припинення вогню.

Російські військові виявили поранених та атакували їх дронами. Унаслідок атаки всі троє загинули.

– Евакуацію проведено невдало! Режиму припинення вогню противником не дотримано! Але є нюанс, – зазначають у бригаді.

Командування 24 ОМБр ухвалило рішення забезпечити безпечну медичну евакуацію особового складу своїх підрозділів.

Для цього російських військових, яких узяли в полон напередодні, переодягнули у нейтральну форму. Після цього провели пробну евакуацію.

Метою цього кроку стала перевірка того, чи виконає противник власні заяви щодо “перемир’я”.

У результаті військові РФ знищили не українських захисників, а власних військовослужбовців.

Серед них:

старший сержант Станіслав Журавльов (5-а мотострілецька рота другої мотострілецької бригади 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ);

рядовий Олександр Чошев (74-а окрема мотострілецька бригада шостої мотострілецької дивізії збройних сил РФ);

молодший сержант Андрій Загребін (дев’ята штурмова рота третьої мотострілецької бригади 26-го мотострілецького полку збройних сил РФ).

– Командування 70 МСД РФ не знає слова честь! І навіть не спроможне виконати обіцянки свого вождя, – констатують у бригаді.

Нагадаємо, росіяни раніше розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині та евакуаційну групу на Запоріжжі під час так званого Великоднього перемир’я.

Фото: скріншот 24 ОМБр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.