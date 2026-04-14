У вівторок, 14 квітня, ворог завдав удару по цивільному судну, що рухалося зерновим коридором у напрямку одного з портів Одеської області.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

Росіяни атакували іноземне судно на Одещині

За даними відомства, судно під прапором Ліберії прямувало морським коридором для завантаження кукурудзи.

Під час переходу по ньому завдав удару російський ударний безпілотник. Після влучання на борту виникла пожежа.

Екіпаж судна оперативно ліквідував вогонь і запобіг масштабним наслідкам та знищенню корабля.

– Постраждалих серед членів екіпажу немає. Після атаки судно продовжило рух і дісталося порту призначення, – зазначають у Міністерстві розвитку громад і територій.

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що атаці піддалося цивільне судно LADY MARIS.

Воно прямувало до порту Чорноморськ для завантаження української кукурудзи. До місця події прибув катер Військово-морських сил для надання допомоги.

У міністерстві наголосили, що це не перший випадок ударів по цивільному судноплавству в регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру Одеської області.

В Ізмаїльському порту зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Панами, причалу та баржі. Також пошкоджено портове обладнання.

Фото: Військово-морські сили ЗСУ

