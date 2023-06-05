Вбивство у київському парку Кіото: поліцейські затримали підозрюваного
3 червня до поліції Києва надійшов виклик, що у парку Кіото в Деснянському районі перехожі виявили тіло чоловіка з травмою голови. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві.
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначено, що після повідомлення про трагедію для розкриття злочину на місце прибула слідчо-оперативна група та співробітники управління карного розшуку столичного главку.
За результатами оперативно-пошукових заходів та невідкладних слідчих дій, поліцейські встановили зловмисника та обставини події.
– Того дня невідомий вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік. Від отриманого поранення чоловік помер на місці, – йдеться у повідомленні.
Причетним до смерті 48-річного місцевого мешканця виявився раніше судимий за вбивство уродженець Вінницької області, 1991 року народження.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.
Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські готують йому повідомлення про підозру.
Чоловіку загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.
Джерело: поліція Києва
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