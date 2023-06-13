Не поводьтеся як шакали: Маркус відреагував на російське ІПСО про втрати

Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади Магура Валерій Маркус закликав українців не вірити росіянам та не поширювати їхню брехню у нашому інформаційному просторі.

Військовий порівняв реальні втрати українських та російських сил у боях на Запорізькому фронті.

Він зазначив, що у день, коли Росія звітувала про нібито “350 убитих бійців 47-ї бригади ЗСУ”, то насправді було втрачено п’ять осіб. Водночас, у росіян втрати значно вищі, проте ці дані окупанти замовчують.

— Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю. Не розносьте, будь ласка, усі ці речі. Не тягніть це в українське інформаційне середовище. Не треба, – закликав представник Магури.

За його словами, лише за вчорашній день у Токмак росіяни привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих.

— За останні кілька днів ми знищили півтора десятка їхніх танків, два Сонцепьока, а скільки ми знищили їхніх БМП… Чесно? Я навіть не рахував, – додав він.

Маркус підкреслив, що окупанти в обороні зазнають більших втрат, ніж сторона, що контратакує, тобто українська. Він наголосив: Ми в наступі, вони в обороні. І вони несуть втрати в рази більші за наші.

— Ніхто з хлопців не проявляє малодушність, бійці б’ються як леви. Я таких мужніх та гідних людей у житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють за ваше право на існування. Тож майте повагу. Краще помовчіть або пишіть слова підтримки. Не поводьтеся як шакали. Не добивайте людей. Людям тяжко, але вони воюють. Вони вигризають, метр за метром, – зазначив головний сержант.

Військовий також розвіяв наратив про те, що бійців їхньої бригади нібито “відправляють на мʼясо”, і наголосив, що сам особисто ходить на штурми з піхотою.

Фото: Валерій Маркус

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