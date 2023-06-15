Посилення ППО та ЗСУ: у Пентагоні назвали головні теми 13-го Рамштайна

Під час засідання Контактної групи з оборони України (більш відомої, як Рамштайн), яке відбудеться сьогодні, 15 червня, будуть обговорюватись теми посилення української протиповітряної оборони та інших можливостей Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполучених Штатів за результатами розмови міністрів оборони США й України.

Сторони обговорили “пріоритети зустрічі Контактної групи з питань оборони України 15 червня в Брюсселі (Бельгія), яка буде присвячена зміцненню ППО України та іншим пріоритетним завданням на найближчу перспективу”.

Також до тем обговорення увійшли навчання й підтримка потенціалу для підвищення міцності України в довгостроковій перспективі.

– Міністр Остін представив оновлену інформацію про нещодавню підтримку США у сфері безпеки, включно з оголошенням про додатковий пакет допомоги в розмірі $325 млн. Міністр Резніков поділився своїми роздумами про динаміку подій на місцях в Україні. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмова відбулась ще 13 червня. Про неї напередодні повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

Перед тим, як відбулась розмова очільників оборонних відомств України та США, про ситуацію на фронті та інші військові питання говорили два воєначальники – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розмовляв з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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