Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 19.06.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення.
На 481-шу добу повномасштабної війни російські війська всі сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.
Карта бойових дій в Україні на 19.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео