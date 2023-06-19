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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 19.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення.

На 481-шу добу повномасштабної війни російські війська всі сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Карта бойових дій в Україні на 19.06.2023

Карта бойових дій 18 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 481-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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