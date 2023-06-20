Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України

19 червня президент США Джо Байден назвав “реальною” загрозу того, що російський президент Володимир Путін може віддати наказ на застосування тактичної ядерної під час російсько-української війни.

Крім того, загрозу ядерної небезпеки коментували представники української влади, зокрема секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На його думку, якщо Путін дійсно наважиться застосувати тактичну ядерну зброю, то світ буде реагувати на дії Росії у зовсім інший спосіб.

Повідомлення про нові погрози з боку РФ актуалізувались, оскільки Путін разом з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком почали казати про розгортання російських ядерних боєголовок у Білорусі.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України каже, що станом на 20 червня не було зафіксовано переміщення самої ядерної зброї до Білорусі, хоча підготовка щодо цього – триває.

Що потрібно знати про ядерну зброю і чи може її застосувати РФ проти України – читайте у матеріалі.

Що таке тактична ядерна зброя?

Поділ на стратегічну і тактичну ядерну зброю дуже умовний. Вважається, що тактична ядерна зброя – це ядерні боєголовки, системи доставки і боєприпаси, призначені для ураження великих цілей на фронті та найближчих тилах.

До тактичних зазвичай належать авіаційні ядерні бомби. Їх скидають винищувачі-бомбардувальники та фронтові бомбардувальники.

Еквівалент тактичних ядерних бомб зазвичай варіюється від кілотонни до сотень кілотонн. Тактична ядерна зброя також може бути використана за допомогою кораблів. Це можуть бути як протикорабельні ракети, так і торпеди або глибинні бомби.

Водночас стратегічна ядерна зброя більша (до 1 тис. кілотонн). Вона запускається з великої відстані і може зрівняти із землею ціле місто.

Стратегічна ядерна зброя призначена для завдання нищівного удару в межах великої війни, а тактична – для використання на полі бою.

У Росії до стратегічної ядерної зброї зараховують лише найпотужніші носії, що долають міжконтинентальні відстані. У росіян навіть є такі визначення, як ядерна тріада і ракети судного дня.

Це міжконтинентальні балістичні ракети, стратегічні морські сили, що базуються на підводних човнах, і стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, що можуть застосовувати ракети повітряного базування. Саме ця зброя є в РФ, оскільки дісталася у спадок від СРСР.

Але ще раніше у Центрі протидії дезінформації пояснювали, що використання такої зброї проти України малоймовірне. Все через те, що умовно відстань між Києвом і Москвою лише 750 км. Відповідно, ядерний удар створить загрозу й для Росії.

Тому коли Кремль вчергове використовує ядерний шантаж, то здебільшого передбачається тактична ядерна зброя, що є на озброєнні РФ.

Що відомо про тактичний ядерний потенціал РФ?

За інформацією Федерації американських вчених, Росія має 5 977 ядерних боєголовок. Але близько 1 500 з них зняті з експлуатації та підлягають демонтажу.

Тому залишається приблизно 4 477 ядерних боєголовок. Вони призначені для використання стратегічними пусковими установками великої дальності та тактичними ядерними силами малої дальності. З них 977 стратегічних боєголовок перебувають на зберіганні, а 1 588 розгорнуто:

812 – перебувають на балістичних ракетах наземного базування;

576 – на балістичних ракетах підводних човнів;

ймовірно 200 – на базах важких бомбардувальників.

Також у Росії на зберіганні перебувають 1 912 нестратегічних боєголовок.

Для порівняння, у країн НАТО нараховується 5 943 ядерні боєголовки (США має 5 428, Франція — 290, Британія – 225). У Китаї 350 боєголовок, в Пакистані – 165, Індії – 160, Ізраїлі – 90.

Чи застосовували раніше тактичну ядерну зброю?

Тактичну ядерну зброю ніколи не застосовували. Ядерні держави визнали, що так само ефективно можна знищувати цілі на полі бою за допомогою сучасних звичайних боєприпасів.

Крім того, жодна країна досі не бажала ризикнути розв’язати ядерну війну, застосувавши тактичну ядерну зброю.

Військова доктрина РФ передбачає, що вона залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та (або) її союзників ядерної та інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Як у світі реагують на погрози Путіна?

Ще у 2022 році президент Володимир Зеленський казав, що світова спільнота не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю. Але він визнає, що ризики все ж є.

Проте, на думку глави держави, у будь-якому разі на погрози та шантаж Путіна піддаватися не варто.

– Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо піти на ці компроміси, – пояснив він.

Тоді ж, у 2022 році, президент США Джо Байден також запевняв: якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, це перетворить росіян на найбільших вигнанців у світі і не залишиться без відповіді з боку Штатів та інших цивілізованих країн.

Він не уточнив, які конкретно кроки американська сторона застосує у відповідь, але наголосив, що наслідки для Росії у разі застосування хімічної або ядерної зброї точно будуть.

Тим часом колишній командувач американськими військами в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес не виключає, що такою відповіддю може бути ліквідація Збройними силами США російського Чорноморського флоту або військових баз у тимчасово окупованому РФ Криму.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс говорила, що ядерні погрози Путіна є “бряцанням зброєю”, і що цей шантаж не спрацює.

Зі свого боку речник ЄС Пітер Стано заявив, що Путін веде небезпечну ядерну гру, тому міжнародне співтовариство має бути єдиним у тиску на Кремль, щоб зупинити таку безумну поведінку.

Президент Польщі Анджей Дуда ще 2022 року реагував на ядерний шантаж РФ, наголошуючи, що в разі застосування зброї масового ураження наслідки для росіян будуть величезними.

– У США також є кнопки, які запускають ядерні ракети. Штати є великою ядерною державою. Той факт, що вони сприймають це серйозно, також є загрозою і для росії, – заявив він.

Чи є приводи для занепокоєння?

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV говорить, що застосування Росією ядерної зброї проти України – нереальне. Він пояснює: Путін добре розуміє, що являє собою його ядерна тріада.

Зокрема, очільник Кремля усвідомлює, що фактично всі ці ракети, які на сьогодні є основними для використання, передусім УР 100Н УТТХ, – це старі радянські міжконтинентальні балістичні ракети, які не виготовляються з 1980-х років.

Крім того, за час їхнього перебування на балансі РФ вони мали б проходити регулярне технологічне обслуговування. Але цього не відбувалося через тотальну корупцію в Росії.

– Замість того, щоб обслуговувати ядерну зброю, про неї у більшості своїй забули. Величезна кількість саме цих ракет не придатна для застосування. Вони можуть поводитися дуже непередбачувано, якщо доведеться їх запускати, – говорить експерт.

Також Олександр Коваленко звертає увагу на ще один аспект. Він пояснює: якщо РФ використає ядерну зброю, так чи інакше це буде ударом не лише по території України.

У такому разі буде ураження якоїсь із країн Європейського Союзу. Адже тут багато залежить від того, як, наприклад, розповсюджуватиметься радіація після такого удару.

А це вже може бути сприйнято країнами Північноатлантичного альянсу як порушення статті 5 Колективної безпеки (якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку країни-учасниці союзу вважатимуть це збройним нападом на них усіх, – Ред.).

Військовий експерт додає, що це підтверджують відповідні звіти за підсумками навчань, які були проведені минулого літа і під час яких перевіряли боєздатність ядерної зброї.

У документах йшлося про те, що ядерна тріада РФ не може 100% гарантувати знищення певного об’єкта, який розташований за межами Росії. Все через те, що може виникнути величезна кількість технічних несподіванок. Зокрема, під час пуску ракета може залишитися в шахті і вибухнути там.

І це лише один зі сценаріїв. Тому, за словами Олександра Коваленка, ядерна зброя РФ на сьогодні є загрозою не стільки для інших країн, скільки для самої Росії.

Нагадаємо, це не вперше, коли загроза щодо застосування ядерної зброї з боку Росії стає актуальною. Так, 21 вересня 2022 року російський диктатор Путін, після оголошення часткової мобілізації в РФ, вкотре погрожував західним державам, що може застосувати ядерну зброю.

Крім іншого, він скаржився, в разі загрози територіальній цілісності РФ, Кремль використає “всі наявні в розпорядженні засоби”, і наголосив, що це начебто не блеф.

До таких самих погроз Путін вдавався на початку повномасштабного вторгнення, коли погрожував західним країнам катастрофічними наслідками.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.