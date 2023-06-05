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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Доходи РФ від продажу нафти і газу в травні скоротилися більш ніж на третину – Bloomberg

видобуток нафти
Фото: Unsplash

Доходи Росії від продажу нафти і природного газу в травні впали більш ніж на третину. Причиною падіння стало зниження цін на нафту на тлі західних санкцій і скорочення експорту газу в Європу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Російський Мінфін сповістив, що надходження до російського бюджету від податків на нафту і газ впали на 36% порівняно з минулим роком до 570,7 млрд рублів ($7 млрд).

Податки на нафту й нафтопродукти, на які в травні припадало 75% всіх надходжень від вуглеводнів, впали на 31% до 425,8 млрд рублів, згідно з розрахунками Bloomberg.

Нафта та газ приносять близько третини до російської казни, яка перебуває під тиском на тлі зростання витрат на фінансування агресивної війни в Україні. Падіння надходжень до бюджету РФ відбулося після того, як Євросоюз заборонив більшу частину морського імпорту нафти і нафтопродуктів, а G7 наклала обмеження на ціни на російську нафту.

На початку цього року уряд РФ змінив спосіб оцінки цін на нафту для оподаткування, намагаючись збільшити надходження до бюджету. Він запровадив знижку до еталонної ціни на нафту марки Brent, яка встановлює мінімальну ціну на російську нафту для бюджетних цілей. Якщо російська нафта торгується вище від порогової ціни, Мінфін використовує для податкових розрахунків ринкову ціну, що переважає.

У травні ключова експортна суміш Urals коштувала в середньому $53,34 за барель, що майже на $9 вище за ціну, розраховану за допомогою механізму знижок, згідно з даними Мінфіном. Диктатор Володимир Путін також наказав своєму уряду доопрацювати наявні показники і встановити нові для розрахунку цін на нафту для сплати податків.

Доходи від продажу газу в травні впали майже на 46% порівняно з минулим роком – до 145 млрд рублів. Компенсувати втрати від експортного мита не змогли навіть вищі надходження від податку на видобуток корисних копалин.

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Джерело: Bloomberg
Газ, нафта, Росія, Санкції проти Росії
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