Директор заводу у 28. Що відомо про нового ймовірного очільника Укроборонпрома Сметаніна
26 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Кабмін затвердив на посаду нового керівника державного концерну Укроборонпром Германа Сметаніна. Що відомо про ймовірного майбутнього керівника – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Біографія Сметаніна
Герман Сметанін після університету працював інженером-конструктором у харківському КБ Морозова. За кілька років він встигає попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час – гендиректором одного з промислових гігантів, заводу ім. Малишева.
Варто зазначити, що Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.
Нагадаємо, що, за неофіційною інформацією, Кабмін 26 червня оприлюднив рішення про призначення Сметаніна керівником державного концерну Укроборонпром, набути чинності воно має 28 червня.
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