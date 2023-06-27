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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала за зиму – Воллес

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала у період свого “масштабного” зимового наступу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

– У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 кв.км. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ, – сказав чиновник.

Як відомо, українські військові проводять наступальні дії на Півдні України.

26 червня Міноборони заявило про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.

Це вже дев’ятий населений пункт, звільнення якого офіційно підтвердили у військовому керівництві України.

В списку деокупованих населених пунктів під час літнього контрнаступу також є Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

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