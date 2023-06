ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала за зиму – Воллес

Збройні сили України влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала у період свого “масштабного” зимового наступу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

???? “As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive.”

Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs

