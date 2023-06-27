ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала за зиму – Воллес
Збройні сили України влітку відвоювали більше територій, ніж Росія окупувала у період свого “масштабного” зимового наступу.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
– У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 кв.км. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ, – сказав чиновник.
???? “As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive.”
Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 26, 2023
Як відомо, українські військові проводять наступальні дії на Півдні України.
26 червня Міноборони заявило про звільнення від окупантів села Рівнопіль у Донецькій області.
Це вже дев’ятий населений пункт, звільнення якого офіційно підтвердили у військовому керівництві України.
В списку деокупованих населених пунктів під час літнього контрнаступу також є Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко