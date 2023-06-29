Маркус після успіхів 47-ї ОМБр в наступі зустрівся із Зеленським та отримав зауваження від Залужного

Український військовослужбовець Валерій Маркус, який є головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Маґура, розповів про успішні наступальні дії свого підрозділу на Запорізькому напрямку. Його відео прокоментував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а згодом Маркус зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На своїй Facebook-сторінці 28 червня Валерій Маркус виклав відео з окопу російських окупантів, де розповідає про знищення ворога.

– У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відео я знімаю з п***рських (російських, – Ред.) окопів. Зараз (тут, – Ред.) гора трупів, слава Богу, ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб, — розповідає головний сержант.

На тлі розповіді Маркуса можна почути звуки обстрілу позицій, де перебувають українські військові.

Також, за словами головного сержанта 47-ї ОМБр, в рамках штурму він та його бійці ночували в окопах росіян, де перебували тіла ліквідованих окупантів, а через необхідність захищати траншеї – доводилось спати на трупах.

– Траншейка вузенька і вся обсипана трупами п***рів (окупантів, – Ред.). Очевидно, намагалися якось спати — по черзі відпочивали. Ми у буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи… безпосередньо спати на трупі, – каже військовий.

Валерій Маркус також заявив, що окупанти вибудували складну систему оборони, що ускладнює просування його побратимів. Попри це та втому, українські військові будуть вирушати на наступні штурми, каже Маркус.

На відео, яке записував головний сержант 47-ї ОМБр, можна побачити Маркуса без бронежилета.

Після публікації відео у коментарях на цей недолік звернув увагу особисто головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який зробив зауваження Маркусу та закликав подбати про особисту безпеку.

– Валерій! Ану одягнувся бігом! Отримаєш у мене, — написав Залужний.

На допис головкома ЗСУ звернули увагу понад 10 тис. користувачів Facebook. Сам Валерій Маркус лаконічно відповів “Слухаюсь”.

У соцмережах назвали коментар Валерія Залужного “батьківським” та розчулені таким теплим зауваженням.

– Залужний приходить у коменти та по-батьківські каже йому одягнутися) Ну де ви таке ще побачите в історії? ЗСУ — перша армія світу, – пише журналіст Максим Бутченко.

– Главсержант 47-ї ОМБр Маркус роздягнувся в окопі після штурму. Залужний його “насварив”! — написала співробітниця медіа Тетяна Матяш.

Згодом президент Володимир Зеленський опублікував допис у своїх соцмережах, в якому йдеться про зустріч з Валерієм Маркусом, як заявляється, від 28 червня.

– Радий зустрітися з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Маґура Валерієм Маркусом. Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм, – написав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливим є отримання інформації щодо морального та бойового духу військових із перших вуст.

– Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці Маґури зараз беруть активну участь у діях на фронті. Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу, – написав президент.

Зеленський подякував Валерію Маркусу за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й “оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно, з урахуванням форм безпеки”.

Також президент додав, що були обговорені реформи сержантського корпусу, зокрема й забезпечення гідного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

– Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою, – додав глава держави.

Зазначимо, що відео з розповіддю про успіхи на фронті, зняте Маркусом в окопах, та зустріч із Володимиром Зеленським з’явились у публічному просторі протягом однієї доби, 28 червня. Ймовірно, відео з окопів було зняте не в день його публікації для того, щоб додатково не інформувати ворога про дії українських захисників.

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