Маркус после успехов 47-й ОМБр в наступлении встретился с Зеленским и получил замечания от Залужного

Украинский военнослужащий Валерий Маркус, который является главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Магура, рассказал об успешных наступательных действиях своего подразделения на Запорожском направлении. Его видео прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а впоследствии Маркус встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На своей Facebook-странице 28 июня Валерий Маркус выложил видео из окопа российских оккупантов, где рассказывает об уничтожении врага.

— У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас видео я снимаю с п***рских (российских, — Ред.) окопов. Сейчас (здесь, — Ред.) гора трупов, слава Богу, еще не воняют. Но мы с боями будем продвигаться дальше вглубь, — рассказывает главный сержант.

На фоне рассказа Маркуса можно услышать звуки обстрела позиций, где находятся украинские военные.

Также, по словам главного сержанта 47-й ОМБр, в рамках штурма он и его бойцы ночевали в окопах россиян, где находились тела ликвидированных оккупантов, а из-за необходимости защищать траншеи — приходилось спать на трупах.

— Траншейка узенькая и вся обсыпана трупами п***ров (оккупантов, — Ред.). Очевидно, пытались как-то спать — по очереди отдыхали. Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта я еще не имел, честно говоря… непосредственно спать на трупе, — говорит военный.

Валерий Маркус также заявил, что оккупанты выстроили сложную систему обороны, что затрудняет продвижение его побратимов. Несмотря на это и усталость, украинские военные будут отправляться на следующие штурмы, говорит Маркус.

На видео, которое записывал главный сержант 47-й ОМБр, можно увидеть Маркуса без бронежилета.

После публикации видео в комментариях на этот недостаток обратил внимание лично главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который сделал замечание Маркусу и призвал позаботиться о личной безопасности.

— Валерий! Ану оделся бегом! Получишь у меня, — написал Залужный.

На сообщение главкома ВСУ обратили внимание более 10 тыс. пользователей Facebook. Сам Валерий Маркус лаконично ответил “Слушаюсь”.

В соцсетях назвали комментарий Валерия Залужного “родительским” и растроганы таким теплым замечанием.

— Залужный приходит в комменты и по-отечески говорит ему одеться) Ну где вы такое еще увидите в истории? ВСУ — первая армия мира, — пишет журналист Максим Бутченко.

— Главсержант 47-й ОМБр Маркус разделся в окопе после штурма. Залужный его “отругал”! — написала сотрудница медиа Татьяна Матяш.

Впоследствии президент Владимир Зеленский опубликовал сообщение в своих соцсетях, в котором говорится о встрече с Валерием Маркусом, как заявляется, от 28 июня.

— Рад встретиться с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерием Маркусом. На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием, — написал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что очень важным является получение информации о моральном и боевом духе военных из первых уст.

— Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы Магуры сейчас активно участвуют в действиях на фронте. Обсудили изменения, внедрение которых в украинском войске реально помогло бы улучшить службу, — написал президент.

Зеленский поблагодарил Валерия Маркуса за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и “оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности”.

Также президент добавил, что были обсуждены реформы сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

— Наше войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя, — добавил глава государства.

Отметим, что видео с рассказом об успехах на фронте, снятое Маркусом в окопах, и встреча с Владимиром Зеленским появились в публичном пространстве в течение суток, 28 июня. Вероятно, видео из окопов было снято не в день его публикации для того, чтобы дополнительно не информировать врага о действиях украинских защитников.

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