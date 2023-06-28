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Рада ухвалила новий закон про доплати військовим, строковикам і курсантам

Рада ухвалила новий закон про доплати військовим, строковикам і курсантам
Фото: Depositphotos

Верховна Рада 28 червня голосами 311 нардепів підтримала у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовослужбовцям, строковикам та курсантам.

Про це повідомили у соцмережах народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Железняк пояснив, що військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання, щомісячно виплачуватиметься додаткова винагорода у 30-100 тис. грн на умовах, у розмірах і в порядку, встановленими Кабміном, тобто як зараз.

Окрім того, 20 100 грн отримуватимуть поранені, яких визнано обмежено придатними та зараховано у розпорядження відповідного командира.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим і зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода становить 100 тис. грн, родинам померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у також розмірі 100 тис. грн.

За його словами, доплати строковикам лишили на рівні 6 тис. грн, 2 350 грн – для курсантів, від 15 тисяч до 30 тис. грн – для інструкторів у військових частинах.

У законі також передбачено збільшення щорічної відпустки строковикам з 10 до 30 днів, курсантам – відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку.

30 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №9342 на заміну заблокованої поправки до законопроєкту №8312, якою пропонувалося повернути доплати в 30 тис. грн всім військовослужбовцям.

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