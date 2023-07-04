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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Наслідки аварії на Запорізькій АЕС будуть в тисячі разів менші, ніж при Чорнобилі – експерт

Запорізька АЕС

У разі аварії на Запорізькій АЕС наслідки будуть значно менші, ніж при Чорнобилі.

Про це в ефірі телемарафону заявив доктор технічних наук, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

Він наголосив, що “повторити страхіття Чорнобильської аварії неможливо”.

– При Чорнобильській аварії у навколишнє середовище було викинуто більше 100 млн кюрі радіоактивності, паливо. Таке неможливо на блоках типу ВВЕР. Відтоді, як блоки не працюють, пройшло вже багато місяців, тому активність палива зменшилась в тисячі разів. Навіть якщо буде пошкодження палива і зруйнована захисна оболонка, наслідки будуть в сотні, а то і тисячі разів менші, ніж при Чорнобильській аварії, – сказав експерт.

Один із найгірших сценаріїв, за словами Борисенка, якщо російські окупанти спустять став-охолоджувач на Запорізькій АЕС.

– Якщо припиниться постачання води, то паливо почне грітися. Це і становить небезпеку. Тому якщо спустять став-охолоджувач або відімкнуть лінії електропередач, то почнеться відлік часу, за який необхідно буде компенсувати такі дії, – додав він.

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Війна в Україні, ЗАЕС, Російська агресія, Чорнобиль, Чорнобильська катастрофа
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