Карта бойових дій на 07.07.2023 – ситуація на фронті

Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля, відбулось 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 07.07.2023

Втрати РФ на 7 липня 2023

особового складу ‒ близько 232 810 (+510),

танків ‒ 4 070 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12),

артилерійських систем – 4 330 (+20),

реактивних систем залпового вогню – 658 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 408 (+4),

літаків – 315,

гелікоптерів – 309,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),

крилатих ракет ‒ 1 271 (+7),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10),

спеціальної техніки ‒ 612 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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