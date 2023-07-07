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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 07.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля, відбулось 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 07.07.2023

Карта бойових дій 6 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 7 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 232 810 (+510),
  • танків ‒ 4 070 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12),
  • артилерійських систем – 4 330 (+20),
  • реактивних систем залпового вогню – 658 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 408 (+4),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 309,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1 271 (+7),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 612 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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