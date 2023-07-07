Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 07.07.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля, відбулось 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 07.07.2023
Втрати РФ на 7 липня 2023
- особового складу ‒ близько 232 810 (+510),
- танків ‒ 4 070 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12),
- артилерійських систем – 4 330 (+20),
- реактивних систем залпового вогню – 658 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 408 (+4),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 309,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1 271 (+7),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10),
- спеціальної техніки ‒ 612 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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