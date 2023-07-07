Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 07.07.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия, произошло 30 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 07.07.2023
Потери РФ на 7 июля 2023
- личного состава – около 232 810 (+510),
- танков ‒ 4 070 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 7 944 (+12),
- артиллерийских систем – 4 330 (+20),
- реактивных систем залпового огня – 658 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 408 (+4),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 309,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 652 (+17),
- крылатых ракет ‒ 1 271 (+7),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 898 (+10),
- специальной техники – 612 (+7).
Полномасштабная война в Украине длится уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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