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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 07.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия, произошло 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 07.07.2023

Карта бойових дій 6 липня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 7 июля 2023

  • личного состава – около 232 810 (+510),
  • танков ‒ 4 070 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 944 (+12),
  • артиллерийских систем – 4 330 (+20),
  • реактивных систем залпового огня – 658 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 408 (+4),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 309,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 652 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 1 271 (+7),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 898 (+10),
  • специальной техники – 612 (+7).

Полномасштабная война в Украине длится уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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