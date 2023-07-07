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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Невже комусь подобається ця російська рулетка? Зеленський про небезпеку проросійських поглядів

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сьогодні бути проукраїнським означає бути проєвропейським.

Таку думку він висловив під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою у Братиславі.

Представник ЗМІ, що ставив запитання, сказав, що Зеленський приїжджає в Словаччину з проукраїнським керівництвом, але у країні дуже сильна проросійська пропаганда. Відтак, що український президент хоче сказати цим проросійським елементам?

— Що означає бути проукраїнським? Проукраїнським – це бути проєвропейським. Ви сьогодні в Європі, ви є невід’ємною частиною Європи, спокійною та цивілізованою. Проросійські погляди – зрозумілі. Вони є агресором, вони прийшли на чужу землю, вони нас атакували, вбивали, вбивають, ґвалтували, катували людей. Як можна дотримуватися таких поглядів. Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хтось хоче побачити Росію на кордонах вашої держави? Скільки коштує така перевірка, – відповів Зеленський.

Потім він поцікавився, чи є у Словаччині атомні електростанції та гідроелектростанції.

Він запропонував словакам уявити ситуацію, коли їхню ГЕС підривають, внаслідок чого гинуть тисячі людей, а АЕС Маховце захоплюють та відключають від світла третину вашого населення.

— У нас шість блоків – це була третина нашої генерації. Відключили одразу третину, хто хоче це перевіряти? І у вас реальна криза. У вас під час окупації вашої АЕС люди погрожують вибухом, ядерним вибухом. Хто ці люди, які можуть мати такі позиції? Що таке проросійська позиція? Сьогодні це протерористична позиція, і це неправильно, – додав президент.

Зеленський ще раз запитав, хто дійсно хоче це перевіряти та для чого. Він підкреслив, що це “вже є в Україні”, про що свідчить небезпека присутності Росії на українській території. Від додав: Невже комусь подобається ця російська рулетка?

7 липня Володимир Зеленський перебуває з візитом у Братиславі, де у нього запланована низка зустрічей з вищим керівництвом країни.

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АЕС, Володимир Зеленський, Пропаганда Росії, Росія
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