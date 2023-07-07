Гасло, помножене на нуль: Зеленський пояснив, що буде з російськомовними українцями після перемоги

Росія вбиває переважно російськомовне населення України, тому і не має підтримки серед українців, які розмовляють російською мовою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із чеським колегою Петро Павелом.

Відповідаючи на питання чеського журналіста про те, що буде з російськомовним населенням в Криму та на Донбасі після перемоги України, враховуючи те, що одним з гасел російської пропаганди є нібито захист російськомовного населення.

– Росія, з моменту повномасштабного вторгнення, в більшості своїй вбила російськомовних людей. Війна на сході — там було дуже багато людей, які розмовляли російською. Південна частина України — там люди розмовляють українською та російською, у нас не було питань. Харків теж розмовляв українською та російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно атакуються Російською Федерацією, — зауважив Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія не має підтримки, бо гасло про захист російськомовного населення з боку Кремля “помножене на нуль, оскільки вони вбили більшість російськомовних громадян”.

Український лідер наголосив, що російська армія знищила низку міст на сході України, як то Маріуполь, Бахмут тощо.

– Там вбиті як дорослі, так і діти. Повністю вбито це населення. Багато людей, які розмовляли російською, переходять на українську через це. Такого єднання в Україні ніколи не було. Просто переходять, тому що не можуть більше, вони ненавидять їх (росіян, – Ред.). Про що ми говоримо? Кого і куди витісняти? Такого ніколи не було, – сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Чехії, де зустрівся з президентом Петро Павелом. Перед цим український лідер був у столиці Болгарії, Софії, де також мав зустріч з політичним керівництвом Республіки Болгарія.

Джерело : Офіс президента

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