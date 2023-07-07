Поставляла знеболювальні для солдат РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині
У Житомирській області на співпраці з російською армією викрито одне із фармацевтичних підприємств.
Про це у Telegram-каналі повідомляє СБУ.
– Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили “приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів Росії, – інформує пресслужба.
Серед основних товарів експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували в окупації для лікування поранених солдатів РФ. До організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.
– До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони, – додає СБУ.
З початку повномасштабної війни й введення санкцій проти Росії менеджмент підприємства розробив механізм обходу запроваджених обмежень. Для цього організатори оборудки разом із російськими спільниками задіяли низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.
– Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ, – пише пресслужба.
Задокументовано спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів. Під час обшуків правоохоронці виявили:
- комп’ютери із доказами незаконної діяльності;
- контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;
- російські сертифікати відповідності на медикаменти.
Директора українського підприємства взяли під варту. Справа проходить за ч. 1 ст. 111-2, санкція якої передбачає 12 років в’язниці.