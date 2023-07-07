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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Поставляла знеболювальні для солдат РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині

Поставляла знеболювальні для солдат РФ: СБУ викрила фармакологічну компанію на Житомирщині

У Житомирській області на співпраці з російською армією викрито одне із фармацевтичних підприємств.

Про це у Telegram-каналі повідомляє СБУ.

– Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили “приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів Росії, – інформує пресслужба.

Серед основних товарів експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували в окупації для лікування поранених солдатів РФ. До організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.

– До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони, – додає СБУ.

З початку повномасштабної війни й введення санкцій проти Росії менеджмент підприємства розробив механізм обходу запроваджених обмежень. Для цього організатори оборудки разом із російськими спільниками задіяли низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС.

– Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адреси цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з РФ, – пише пресслужба.

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Задокументовано спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медзасобів. Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • комп’ютери із доказами незаконної діяльності;
  • контракт з фактичним російським покупцем медпрепаратів;
  • російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Директора українського підприємства взяли під варту. Справа проходить за ч. 1 ст. 111-2, санкція якої передбачає 12 років в’язниці.

Війна в Україні, Житомирська область, Ліки, СБУ
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