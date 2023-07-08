Майже 233,5 тис. російських окупантів знищили ЗСУ за 500 днів великої війни

Станом на 8 липня, за 500 днів повномасштабної війни проти України, Росія втратила близько 233 440 вбитими, з яких лише за останню добу ЗСУ ліквідували 630.

Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому щоденному зведенні.

Також за останній день Сили оборони знищили 14 ворожих безпілотників, чотири танки, дев’ять ББМ, 16 артсистем, дві системи ППО та багато іншого озброєння.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;

танки ‒ 4 074 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 7 953 (+9);

артилерійські системи – 4 346 (+16);

РСЗВ – 661 (+3);

засоби ППО ‒ 410 (+2);

літаки – 315;

гелікоптери – 309;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 666 (+14);

крилаті ракети ‒ 1 271;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6 914 (+16);

спеціальна техніка ‒ 619 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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