Валентина Летяк, редакторка стрічки
Майже 233,5 тис. російських окупантів знищили ЗСУ за 500 днів великої війни
Станом на 8 липня, за 500 днів повномасштабної війни проти України, Росія втратила близько 233 440 вбитими, з яких лише за останню добу ЗСУ ліквідували 630.
Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому щоденному зведенні.
Також за останній день Сили оборони знищили 14 ворожих безпілотників, чотири танки, дев’ять ББМ, 16 артсистем, дві системи ППО та багато іншого озброєння.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 4 074 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 7 953 (+9);
- артилерійські системи – 4 346 (+16);
- РСЗВ – 661 (+3);
- засоби ППО ‒ 410 (+2);
- літаки – 315;
- гелікоптери – 309;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 666 (+14);
- крилаті ракети ‒ 1 271;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6 914 (+16);
- спеціальна техніка ‒ 619 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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