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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже 233,5 тис. російських окупантів знищили ЗСУ за 500 днів великої війни

російські солдати
Фото: Depositphotos

Станом на 8 липня, за 500 днів повномасштабної війни проти України, Росія втратила близько 233 440 вбитими, з яких лише за останню добу ЗСУ ліквідували 630.

Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому щоденному зведенні.

Також за останній день Сили оборони знищили 14 ворожих безпілотників, чотири танки, дев’ять ББМ, 16 артсистем, дві системи ППО та багато іншого озброєння.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 4 074 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 953 (+9);
  • артилерійські системи – 4 346 (+16);
  • РСЗВ – 661 (+3);
  • засоби ППО ‒ 410 (+2);
  • літаки – 315;
  • гелікоптери – 309;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 666 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 1 271;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6 914 (+16);
  • спеціальна техніка ‒ 619 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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ЗСУ, українська армія

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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