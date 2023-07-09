Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт

П’ять захисників Азовсталі, які після перебування у російському полоні та Туреччині ступили на рідну землю, планують повернутися на фронт.

Про це під час брифінгу розповів командир окремого загону спеціального призначення Нацгвардії Азов, Герой України Денис Прокопенко із позивним Редіс.

– Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково своє слово скажемо ще у бою. І найголовніше на сьогодні це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе та неможливе, аби прискорити цей процес, – сказав він.

На уточнювальне запитання журналістів, чи збираються вони повертатися на фронт, Редіс відповів:

– Для цього ми і повернулися. Це наша найголовніша мета.

Крім того, він подякував президенту України Володимиру Зеленському, його команді, Силам оборони і кожному солдату, який боронив та захищає нашу країну.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

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