Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
З вересня Ощадбанк не виплачуватиме пенсії та соцдопомогу на картки деяким українцям – причина
Прямував додому з лікування: українського військового з протезом зняли з рейсу до Варшави
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт

Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Фото: Офіс президента

П’ять захисників Азовсталі, які після перебування у російському полоні та Туреччині ступили на рідну землю, планують повернутися на фронт.

Про це під час брифінгу розповів командир окремого загону спеціального призначення Нацгвардії Азов, Герой України Денис Прокопенко із позивним Редіс.

– Я глибоко впевнений, що армія – це командна робота, і з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов’язково своє слово скажемо ще у бою.

І найголовніше на сьогодні це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільняємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе та неможливе, аби прискорити цей процес, – сказав він.

На уточнювальне запитання журналістів, чи збираються вони повертатися на фронт, Редіс відповів:

– Для цього ми і повернулися. Це наша найголовніша мета.

Крім того, він подякував президенту України Володимиру Зеленському, його команді, Силам оборони і кожному солдату, який боронив та захищає нашу країну.

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.

Азовсталь, Війна в Україні, Денис Прокопенко, Обмін полоненими
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За підсумками саміту були прибрані усі двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО – Зеленський
Столтенберг та Зеленський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Завершення саміту НАТО і військова допомога Україні: 505-й день війни
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Україні більше потрібні артилерійські снаряди, а не ракети ATACMS – Байден
Джо Байден
Без ПДЧ, але і без запрошення: з чим Україна вийшла з саміту НАТО у Вільнюсі
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Обов’язково своє слово скажемо ще у бою: командир Азову Редіс про повернення на фронт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь