Резніков назвав принципи, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних снарядів
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси будуть завдавати окупантам значно більших втрат.
Про це очільник Міноборони написав у Twitter.
Резніков наголосив, що касетні снаряди є визвольною зброєю – вона допоможе звільняти українські території та рятувати життя наших солдатів. Україна має невід’ємне право на самооборону.
– Хочу наголосити, що при реалізації нашого невіддільного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною, — заявив Олексій Резніков.
Міністр нагадав, що росіяни застосовували касетні снаряди з першого дня повномасштабної війни – обстрілювали села та житлові квартали міст, зокрема Харкова.
Олексій Резніков наголосив, що Україні потрібно повернути свої території та зберегти життя людей, а для цього ворогу треба завдати якомога більших втрат.
– Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. В наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи все смертоносні озброєння, яке є у нас, — підкреслив глава відомства.
Також Резніков назвав п’ять принципів, яких Україна неухильно буде дотримуватися під час застосування касетних боєприпасів:
- застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме територію Росії;
- касетні снаряди не будуть використовувати у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;
- усі снаряди підлягатимуть суворому обліку;
- території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;
- Україна звітуватиме партнерам щодо використання цих снарядів.
Раніше США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155-мм.