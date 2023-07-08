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Резніков назвав принципи, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних снарядів

Резніков
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси будуть завдавати окупантам значно більших втрат.

Про це очільник Міноборони написав у Twitter.

Резніков наголосив, що касетні снаряди є визвольною зброєю – вона допоможе звільняти українські території та рятувати життя наших солдатів. Україна має невід’ємне право на самооборону.

– Хочу наголосити, що при реалізації нашого невіддільного права на самооборону ми й надалі суворо дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною, — заявив Олексій Резніков.

Міністр нагадав, що росіяни застосовували касетні снаряди з першого дня повномасштабної війни – обстрілювали села та житлові квартали міст, зокрема Харкова.

Олексій Резніков наголосив, що Україні потрібно повернути свої території та зберегти життя людей, а для цього ворогу треба завдати якомога більших втрат.

– Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати. В наших інтересах зберегти життя наших солдатів. Ось чому ми продовжуватимемо робити це, використовуючи все смертоносні озброєння, яке є у нас, — підкреслив глава відомства.

Також Резніков назвав п’ять принципів, яких Україна неухильно буде дотримуватися під час застосування касетних боєприпасів:

  • застосування лише для деокупації своїх територій. Україна не обстрілюватиме територію Росії;
  • касетні снаряди не будуть використовувати у міській забудові, а лише в районах зосередження російських військ для прориву ліній оборони;
  • усі снаряди підлягатимуть суворому обліку;
  • території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування;
  • Україна звітуватиме партнерам щодо використання цих снарядів.

Раніше США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155-мм.

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