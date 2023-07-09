Компенсують снарядний дефіцит та відновлять паритет на полі бою. Подоляк про касетні боєприпаси для України

Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлять паритет на полі бою.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Враховуючи той факт, що Росія вже понад рік використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою – пропорційною силою, – написав він у своєму Twitter.

Напередодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155 мм.

Касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, суттєво відрізняються від тих, які використовує РФ на фронті – коефіцієнт нерозірваних нижче 2,35% проти 30-40%, тобто вони в рази небезпечніші для населення.

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