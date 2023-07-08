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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому США надають Україні касетні боєприпаси: у Пентагоні назвали три причини

Пентагон
Фото: Getty Images

Касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, суттєво відрізняються від тих, які використовує РФ на фронті – коефіцієнт нерозірваних нижче 2,35% проти 30-40%, тобто вони в рази небезпечніші для населення.

Про це заявив напередодні на брифінгу заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Каль і назвав три причини, чому Вашингтон ухвалив таке рішення.

Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати, – наголосив він.

Саме тому, за його словами, ЗСУ витрачають значно більше артилерійських снарядів, ніж їм надають союзники, що може гальмувати просування у межах контрнаступу.

Друга причина полягає в тому, що, як запевняє Каль, це тимчасове рішення, поки США й союзники не створять потужності для виробництва звичайних артилерійських снарядів калібром 155 мм.

– І, по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є “теорія перемоги” – що він усіх “перечекає”: українців, США, європейців, міжнародну спільноту, і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу, – додав він.

Заступник голови Пентагону наголосив, що цього не можна допустити, оскільки для України найгіршою річчю була б перемога Росії у війні.

Напередодні США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму близько $800 млн, який міститиме касетні снаряди калібру 155 мм.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Летальна зброя, Пентагон, Російська агресія, США, США-Україна
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